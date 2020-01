Erdoğan: Böyle bir Avrupa Birliği Parlamentosu'nu tanımıyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Rixos Otel'de düzenlenen Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun Gezi Parkı eylemlerine polis müdhalesine ilişkin aldığı kararı eleştiren Erdoğan, "Benim özgürlük alanıma saldıranlara sahip çıkana ben karşıyım. Böyle bir Avrupa Birliği Parlamentosu'nu da tanımıyorum" dedi.

Erdoğan CNN İnternational'ın Gezi Parkı eylemleri ile Kazlıçeşme mitingini karıştırdığı haberine ilişkin olarak, "Türkiye’ye yönelik karalama saldırılarının ne kadar örgütlü olduğunu görüyoruz. Dün hukuk çerçevesinde miting yaptık değil mi? Diğerleri her yer bizim diyor. CNN “Türkiye mitingine karşı protesto” diyor. Utanmadan sıkılmadan 1-2 saat sonra bunları siliyor. Alanı biliyor, görüyor 1 milyonu aşkın insan vardı orada. Oraya gelenlerin hepsi anti demokratik uygulamalara karşı toplandılar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Gerçek yüzlerini gösterdiler'

Vatandaşlarımızın sesini duyabilmek onların duasını alabilmek inanıyorum ki daha önemli. İyi günde dostu her yerde bulursunuz, önemli olan kötü gündür. Dost adı altındakiler ne kadar yapay olduklarını gösterdiler. Olayları analiz etmeden, anlamadan dinlemeden maskeleri indirdiler. Gerçek yüzlerini gösterdiler.

'Tuzaklara rağmen yüzde 3 büyüdük'

Somali’nin hayır duası bizim için her şeyden önemlidir. Ülkenin samimiyetini görenler süreç boyunca bize olan desteklerini esirgemediler. Nereden nereye geldiğimizi görmemiz gerekir. Türkiye üzerine senaryolar yazabiliyorlardı. 10,5 yıl öncesine kadar üç satır yazı haftalarda konuşulabiliniyordu. Kendisine güveni olmayan bir ekonomimiz vardı. Bütün bunları geride bıraktık. Bütün uluslararası denklemlerde Türkiye göz önünde bulunduruluyor. Artık Türkiye’nin görüşleri dikkate alınıyor. Özellikle de Türkiye’nin ekonomisi takdirler karşılanıyor. Geçmişte Tokyo borsası deyim yerindeyse hapşırma Türkiye ekonomisi grip oluyordu.

Türkiye ekonomisi istikrarla ilerliyor, büyüyor. Bütün tuzaklara rağmen 2013 ilk çeyrekte yüzde 3 büyüdük. Gerçekler ortada. Dünyanın en sarsılmaz bir ekonomi meydana getirdik.

'Türkiye demokrasisi hedef alındı'

Sağlam bir temelin üzerine her bir tuğlayı çok dikkatli yerleştirdik. Son olaylarda sadece içeride ve dışardaki dostlar değil, demokrasi de sınavdan geçti. Türkiye demokrasisi hedef alındı. Sağlam yapımız sayesinde ne ekonomi, ne demokrasi yara almadı.

Türkiye’mizle gurur duymak zorundayız Türkçe dünyanın her yerinde uluslararası bir dil olarak ilgi görüyor. Sınır kapılarında itibar görüyoruz. Kızılay, TRT, TİKA, öğrenci ve öğretmenlerimiz, işadamlarımız gittikleri her ülkede baş tacı ediliyor. Türkiye’nin barış elini, dayanışma iradesini her yere ulaştırmaya başladık

Büyük devlet, büyük idealleri olan devlettir. Büyük devlet kendi vatandaşına sahip çıkabilen bir devlettir. Türkiye bunu yapmaya başlamıştır. Güçlü orduların anlam ifade ettiği bir çağda değiliz. Yaşadığımız çağ gönüllerin fethedildiği bir çağdayız. Biz de kazandığımız gönüllerle kardeşliğe katkı sağlamak için mücadele ediyoruz Gönüller kazanma peşindeyiz. Dayanışmayı artırmanın peşindeyiz. Dünya üzerindeki her mazluma ulaşmak el uzatmak gayesindeyiz. Unutmayın, her biriniz kendi alanınızda birer fatihsiniz. Gönüller kazanmak için birer akıncı, birer öncüsünüz. Her biriniz kendi alanında Gazi Mustafa Kemal olmalısınız. Bugün sahip olduğumuz güç ve büyüklük hiç kuşkusuz dışarıdan yapılan çalışmaların da bir ürünüdür.

'Bunlar şaşırmış ya'

AB’de alınan kararı görüyorsunuz. Bunlar şaşırmış ya bunlarda vefa yok. Sizin bir kere böyle bir karar almaya hakkınız var mı ya. İngiltere’de neler oluyor, Fransa’da neler oluyor. Bunlara sessiz kalacaksın. Türkiye’de eylem yapılacak koruma görevi yapan güvenlik güçlerine karşı karar almaya yelteneceksiniz. Siz de anti demokratiksiniz. Başkalarının özgürlük alanlarına saldıranlara sahip çıkıyorsunuz. Benim özgürlük alanıma saldıranlara sahip çıkana ben karşıyım . Böyle bir Avrupa birliği parlamentosunu da tanımıyorum. Sadece orada bir tabela olur. Omurgalı olmaya mecbursunuz. Omurgalı olmaya mecburuz. Hakkı tutup kaldıracaksınız.

'1 milyonu aşkın insan vardı orda'

Türkiye’ye yönelik karalama saldırılarının ne kadar örgütlü olduğunu görüyoruz. Dün hukuk çerçevesinde miting yaptık değil mi? Diğerleri her yer bizim diyor. CNN “Türkiye mitingine karşı protesto” diyor. Utanmadan sıkılmadan 1-2 saat sonra bunları siliyor. Alanı biliyor, görüyor 1 milyonu aşkın insan vardı orada. Oraya gelenlerin hepsi anti demokratik uygulamalara karşı toplandılar. Onlar vatanına sahip çıktı, o mitinge katılanlar milletine sahip çıktı oraya gelerek. Bunlara karşı ayakta durmak için daha fazla ayakta duracağız.

Dövizle askerlik

Sizlerden öncü olmanızı istiyorum.

Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum.

Kamuoyu araştırması yapmak istiyorum.

Dövizli askerlikte 10 euroyla bu işi yaptık.

Yetki Adalet Bakanlığı'nda.

Birkaç arkadaşın düşüncesini alayım.

Ne kadar olması lazım, ama insaflı olsun.

Burada 15 ay askerlik yaparsa, 12 ay askerlik yaparsa, uzman olarak yaparsa ne kazanacak ne kaybedecek işinden ayrı kalırsa.

Gelen cevaplar

İtalya- 5112 Euro 5000 euro

Erdoğan: Bunlar pek işime gelmiyor ama neyse…

Avustralya – 3500 euro

Erdoğan: Hesaplara baktığınız zaman siz hiç hesap yapmıyorsunuz. O sizin uçak paranıza yetmez.

Köln – 6500- 8000 euro arası

Berlin – 5100 euro

Belçika: 5000 euro

Erdoğan: Kusurabakmayın ama işsizlere yönelik düşünüyorsunuz, işi olanlar için niye düşünmüyorsunuz

Hollanda: 6500 euro

Amerika: Test yapmak lazım. Yapabilecek olan 10 bin versin. Veremeyen 5000 bin versin. Sınırlandırma olmalı.