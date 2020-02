Erdoğan: Birleşik Krallık değer verdiğimiz stratejik ortağımızdır (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Aynur Tattersall - Deniz Kılınç / Londra, 13 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlenen Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu’nda “Birleşik Krallık değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Londra’ya indikten sonra Belçika’da gerçekleşen Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısına telefon bağlantısının ardından Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu’nda konuştu. Birleşik Krallık e türkie arasındaki ortaklığa dikkat çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle başladı:

“Tatlı Dil Forumu’nun benim gönlümde ayrı bir yeri var. Birleşik Krallık’la mevcut stratejik ortaklığımızın da tatlı dil forumunun da temelleri malum başbakanlığım döneminde atıldı. İkili ilişkilerimize önemli katkı sağlayana bu platformu, 2011 yılında gerçekleştirdiğim Londra ziyaretim sırasında dönemin başbakanı David Cameron ile birlikte kurmuştuk. Tatlı Dil Forumu her yıl daha da güçlendi, kurumsallaştı ve bugünlere geldi. Burası siyasetçilerin yanı sıra iş adamlarımızın, akademisyenlerin ve medya mensuplarının bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları bir olgunluktur. Bunu özellikle de timetable diyebileceğimiz toplantılar olarak da değerlendirmemiz mümkün. Formun güçlenmesi ve gelişmesi için destek vermekle yetinmedim, fırsat buldukça da katıldım.

“Geçtiğimiz yıl ülkemizin en güzide şehirlerinden Antalya’da geniş katılımlı bir foruma ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl da ilişkilerimizin tarihi köklerinden izler taşıyan bir atmosferde toplantımızı gerçekleştirdik.”

“İlişkilerimizin yüksek düzeyinde halk oylamalarının önemli bir etkisi vardır”

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ortaklığın Osmanlı devleti dönemine kadar uzandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli konuklar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 500 yıla yakın köklü bir geçmişi var. Bu süre zarfında ülkelerimizin birbine yakınlaştığı sayısız dönem yaşandı ve bunların arasında Napolyon’un Mısır işgali ve Kırım Savaşı gibi hafızamıza yer etmiş tarihi olaylar da bulunuyor.

“Böylesine köklü bir tarihi geçmişe sahip Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri işbirliğimizin her alanda daha da geliştiği, derinleştiği ve ivme kazandığı bir dönemden geçiyor. İlişkilerimizin bugün ulaştığı yüksek düzeyde, yakın zamanda her iki ülkede gerçekleştirilen halk oylamalarının önemli bir etkisi vardır. Türkiye geçen yılki anayasa değişikliğiyle yönetim sistemini değiştirme kararını almıştır. Bu değişiklikle Türkiye’nin 2023 hedeflerine taşıyacak daha etkin ve verimli bir yönetim modeli oluşturuyoruz.

“Birleşik Krallık ise 2016 yılında halk oylamasında alınan Brexit kararını uygulamak konusunda adımlarını atıyor. Bunun için bir yanda Avrupa Birliği ile müzakerelere devam ediyor, bir yandan da kendisini Brexit sonrası döneme hazırlayacak reformlar üzerinde çalışıyor.

“İlişkilerimizi yakınlaştıran bir başka önemli husus ise Birleşik Krallık’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardındnan ülkemizle gerçekleştirdiği samimi dayanışmadır. Türk demokrasisini, türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, seçilmiş hükümeti ve doğrudan şahsımı hedef alan bu alçak darbe girişiminin ardından ülkemizle sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Birçok batı ülkesi bu hain saldırıyı kınamaktan dahi acizken, İngiliz makamları anında gerekli destek açıklamalarını yaptı ve demokrasiden yana tavrını koydu.

“Daha fazla yatırım için sizleri ülkemize bekliyorum”

Erdoğan ikili ilişkilerin dışında iki ülke arasındaki ticari anlaşmalara da dikkat çekerek, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Geçmişte olduğu gibi bugün de ticaret ve ekonomi alanlarında parlak bir karneye sahibiz. Birleşik Krallık bizim için Avrupa’daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi korumak ve değişen şartlara uyum sağlamak konusunda kararlıyız.

“Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması da dâhil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyorlar. Bugün burada olan İngiliz iş dünyanının değerli mensuplarına seslenmek istiyorum. Ülkemizde üç binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimizle Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak bir ayrım gözetmiyoruz. Bu sayede sizler de sadece 15 yılda ülkemizde yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçeklştirdiniz. Bu durumu ülkemize olan güvenininzin bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Biz de sizlerle en iyi şekilde ev sahipliği yamaya devam edeceğiz.

“Türkiye 81 milyonluk bir iç pazara sahiptir. Genç, dinamik, yetişmiş iş gücümüzle, güçlü altyapımızla ve deneyimli özel sektörümüzle bu pazarı sizler için daha cazip hale getirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin konumu sizlere üç dört saatlik bir uçuşla bir buçuk milyar nüfuslu dev bir pazara ulaşma imkanı sağlıyor. Son dönemde iddialı ve kapsamlı teşvik programlarını yürürlüğüe koyduk ve yenilerini açıklamak için de çalışmalarımızı sürdüryoruz. Bu çerçevede daha fazla yatırım için sizleri ülkemize bekliyorum.”

“Katma değeri fazla de yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım”

“Değerli arkadaşlar bu vesileyle bir konuya özellikle değinmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye’de veya Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alım satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım. Savunma sanayi alanındaki ortaklığımız birlikte neler başarabileceğimizin en güzel örneğidir.

“Dünyanın değişik coğrafyalarındaki iş ve ticaret imkanlarından birlikte yararlanalım. Türkiyenin operasyonel imkanları ve Birleşik Krallık’ın finans gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerji her iki taraf için de büyük kazançlar sağlayacaktır. Gelin bu büyük sırsatı birlikte değerlendirelim diyorum.

“Turizm önemli bir işbirliği alanımızdı ama bir süredir durgunluk yaşanıyor. Bu sene ağırlamayı hedeflediğimiz 40 milyon turist içinde biz sizleri de görmeyi arzuluyoruz. Bu tür temaslar ötesinde tabi bir de konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. Zaten İngilliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar var ama çok değil. Bu sayıyı daha da arttıralım istiyoruz. Ekonomik faaliyetin yanında bu dostlığumuzu da pekiştirecektir.”

“Türkiye ve Birleşik Krallık iki müttefik olarak omuz omuza mücadele ediyor”

“Türkiye’yle Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığı baist bir tercih olmanın ötesinde her iki ülkenin ve aynı zamanda geniş bir coğrafyanın menfaatleri açısından bir gereklilik olarak değerlendiriyorum. Türkiye olarak Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğine önem veriyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için çalışıyoruz. Suriye, Irak, Afganistan ve Somali gibi ülkelerin istikrara kavuşturulmasını hedefliyoruz. Terörizmin her türüyle ortak mücadele edilmesini istiyoruz. Tüm bu hususlar ülkelerimizin öncelikli gündeminde önemli bir yere sahiptir.

“Ülkemizin yanıbaşında tüm dünyayı etkileyen çok ciddi sinemalar yaşanıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık uluslararası toplumun iki sorumlu üyesi ve iki müttefik olarak bu sinemalarda omuz omuza mücadele ediyor. Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kaynağında mücadele edilmesi konusunda karşılıklı olarak biz kararlıyız. Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaşitırılması bakımından daha fazla işbirliği yapılması hususunda da ortak iradeye sahibiz. İşte şu anda bildiğiniz gibi dünyada en fazla yardıma eli açık üç ülke arasında birinci sırada ABD, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada ise İngiltere bulunuyor. Ama bunu milli gelire oranla yaptığımız zaman bir numarada Türkiye, iki numarada ABD ve üç numarada Birleşik Krallık yer alıyor. Biz eli açık ülkeleriz ve bu dayanışmamız artarak devam etmeli.”

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlı Dil forumu’nda konuşuyor