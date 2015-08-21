Erdoğan: 'Beştepe'yi tanımıyorum' diyeni niye çağırayım ki, 1 Kasım'da seçime gidiyoruz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Beştepe'yi tanımayanı Beştepe'ye niye çağırayım ki" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi vermeyeceğini yineledi. Erdoğan, seçimleri yenileme yetkisinin doğduğu 45 günlük sürenin dolmasıyla pazartesi günü TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşeceğini belirterek, seçim tarhini 1 Kasım Pazar günü olarak açıkladı. Erdoğan, "Kimi görevlendirirsem parlamento içinden, gerekirse parlamento dışından seçim hükümetini oluşturup erken seçime götürecektir ülkemizi. 1 Kasım'da da Türkiye tekrar seçimi yaşayacaktır" dedi.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Köşelerinden yaptıkları tahribatla yazdıkları yazılarla bu milletin birliğini bozmaya gayret edenler bilsinler ki bu millet onları da lanetliyor. Seçim sürecine giriyoruz. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı olarak yetki alanlarımı biliyorum ve bu alanlarımı sonuna kadar kullanmak durumundayım, zaman kaybetme peşinde olmadım olamayacağım. Ben görevi verdim netice alabildiler mi alamadılar?

'Beştepe'yi tanımıyorum, diyeni niye çağırayım ki'

Ana muhalefet partisine yetki verilmeli… Bu görüşmeler yapıldı, o zat Beştepe’yi tanımıyorum, gitmem derken, Beştepe’yi tanımayanı Beştepe’ye niye çağırayım? Zaman kaybetmeye gerek var mı? Cumhurbaşkanı seçime götürebilir mi? Götürebilir. Cumhurbaşkanı olarak pazartesi 45 günün sonu. Meclis başkanımla bir görüşme daha yapacağım sonra da hayırlısıyla ülkemizi erken seçime götüreceğiz.

'1 Kasım'da Türkiye tekrar seçimi yaşayacaktır'

Kimi görevlendirirsem görevlendireceğim kişi de burada seçim hükümetini parlamento içinden gerekirse dışında almak suretiyle kabineyi oluşturur ve seçime gideriz. ŞU andaki süreç budur . Güvenlik güçlerimiz bütün önlemlerini aldı, YSK bütün hazırlıklarını yaptı. Bu süreç içerisinde kim ön süreç yapacaksa, hazırlıklarını yapacak. Şu an açıklanan tarih 1 Kasım. 1 Kasım’da inşallah Türkiye seçimi yaşayacaktır.