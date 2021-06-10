Erdek ve Bostancı'da müsilaj böyle görüntülendi; "Esas büyük tehlike suyun altında"

Türkiye’nin son haftalarda en büyük sorunu müsilaj… Marmara Denizi’nin dört bir tarafını kaplayan müsilaj görüntülendi.

DW Türkçe ekibi, deniz salyasının hem deniz üzerinde hem de su altında yarattığı tahribatı Balıkesir Erdek’te ve İstanbul Bostancı’da dalış yaparak görüntüledi.

Dalış bölgesinde neredeyse hiç balık olmadığı gözlendi. Hareketsiz canlıların üzeri müsilajla kaplandığı görüntülendi.

Müsilajın deniz yüzeyinde sanıldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Esas büyük tehlike suyun altında" dedi.