Erdek halkı: Kapıdağ ormanları talan ediliyor!

Kapıdağ Yarımadası’nda Rüzgâr Enerji Santralleri’nin yapımı sürecinde doğa talanı yapıldığı belirtildi. Halk RES’lere büyük tepki gösterirken, Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, “Cennet ormanları yok ediyorlar” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda yapımı devam eden ‘Rüzgar Elektrik Santralleri'nin (RES) çalışmaları kapsamında ormanlar yok ediliyor. Halk talana büyük tepki gösterirken, Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, “Devasa RES projelerinin daha yapım aşamasında bile ne denli bir doğa talanına ve yaban hayatının yıkımına yol açtığını belgeledik. Bu projeler, bir cennet bahçesi olarak Kapıdağ Yarımadası'nın biyolojik çeşitliliğine zarar verecektir” dedi.

"Şirketler sınır ve kural tanımıyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Yapakçı, İlhan Mahallesi deniz kıyısından Narlı Kesikdağ'a doğru uzanan sırt boyunca kurulu RES'lerin yer aldığı ‘bakım-onarım amaçlı yolun' etrafında ağaçların kesildiğini açıkladı. Şirketlerin sınır ve kural tanımadığı, güç ve kar hırsıyla halkın katılımı olmadan doğal ve ekonomik zenginliklerin gasp edildiği kaydeden Yapakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne Kapıdağ'ın ne Balıkesir'in daha fazla RES'e ihtiyacı yok. Türkiye bir an önce enerjinin tüketildiği yerde üretilmesini sağlayacak entegre yerel enerji seçeneklerine ve ev tipi güneş enerjisine yönelmelidir. Keşif sırasında karşılaştığımız özellikle çam ormanı bölgelerinde kesilen ağaçların orman içinde bırakılan kuru dalları ve kozalakları, yol boyunca yangına davetiye çıkaracak biçimde durmaktadır.”