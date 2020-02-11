Erbil'de Türk diplomatı öldüren zanlılara idam cezası

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Türkiye’nin Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse ile iki Irak vatandaşının öldürüldüğü saldırının iki zanlısı hakkında idam kararı verildi.

Rudaw haberine göre, Türk diplomat Osman Köse ve iki Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü olayın mahkemesi bugün Erbil 2. Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Rûdaw’a konuşan avukat Birzo Said, “Bugün Erbil 2. Ceza Mahkemesi Hokkabaz restoranında Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam cezası, 1 kişi bir yıl hapis cezası, 3 kişi de 2’şer yıl hapis cezası aldı” dedi.