Erbakan'ın danışmanı Prof. Gündoğan'ın Erdoğan'a sunduğu ekonomi raporundan: Faiz tamamen kaldırılsın, altın tedavüle sokulsun

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'a 25 yıl danışmanlık yapan, başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Başmüşavirliği görevini yürüten Prof. Mete Gündoğan, son dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasını yalanladı. Erdoğan’a yaklaşık bir buçuk yıl önce “Ekonomik İstiklal" başlıklı rapor gönderdiğini söyleyen Gündoğan, iktidarın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” söylemini yineleyerek “Önerdiğim modelle faizi tamamen kaldırmak mümkün” dedi. Gündoğan, faizin kaldırılıp altın ve gümüşün tedavüle sokulmasını önerdi.

İktidar yeni bir ekonomi modeli denerken Milli Görüş lideri Erbakan'a 25 yıl danışmanlık yapan Prof. Mete Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve ekonomi konusunda bir sunum gerçekleştirdiği iddia edildi. Prof. Gündoğan görüşme iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı’ya konuşan Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Ekonomik İstiklal" başlıklı, yaklaşık 1,5 sene önce bir ekonomi raporu hazırlayarak gönderdiğini belirtti.

Prof. Mete Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği modele, "Ekonomik İstiklal" adını verdi / Görsel: Prof. Mete Gündoğan

Gündoğan ayrıca, 11 Kasım 2020 tarihinde bir programda bir araya geldikleri Erdoğan'a gönderdiği modeli sorduğunu, Cumhurbaşkanı'nın ise gönderdiği raporun kendisine ulaşmadığını söylediğini belirtti ve "Cumhurbaşkanı, ekibindeki arkadaşlara, 'O raporu masama getirin' talimatı verdi" dedi.

'Ekonomik İstiklal Modeli' 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı'na gönderildi

Prof. Gündoğan'ın raporu yaklaşık 2 yıl önce hazırlandı, 1,5 yıl önce Erdoğan'a gönderildi. Gündoğan'a göre, Erdoğan'a sunduğu ve "Ekonomik İstiklal Modeli" adını verdiği ekonomi raporu, ufak revizyonlarla bugün de uygulanabilir. Cumhurbaşkanı'nın karşı çıktığı ve indirilmesi için talimat verdiği faizi tamamen kaldırmayı öngören rapora göre, altın ve gümüşü tedavüle sokarak parayı değerli varlıklara endekslemek bir çıkış yolu. Bu modelin uygulanması halinde, 1-2 ay içerisinde olumlu anlamda vatandaşa yansıması hissedilecek.

"Para tepeden değil tabandan girmeli"

Prof. Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu rapora ilişkin şu detayları verdi:

"Paradigma değişmeli. Çalışma alanlarına dikkat çektim. O dönem, iç borç önerdiğim şekilde tanzim edilseydi, 250 milyar liralık bir fırsat önümüze çıkacaktı.

Ekonomi bürokrasisinin ve yapısal ilişkilerinin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Paranın sisteme nasıl gireceğinin tanzim edilmesi gerekiyor. Para tepeden değil, tabandan girmeli. Şu andaki borca dayalı para sistemi, faizi de beraberinde getiriyor.

"Faizi tamamen kaldırmak mümkün"

Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Önerdiğim modelle faizi tamamen kaldırmak mümkün. Şu anda Japonya'da bankalar eksi faiz veriyor. Paranızı bankaya yatırırsanız, bankalar parayı tutmak için sizden para alıyor. Pandeminin başlangıcında petrole talep olmayınca, üretilen petrolü depolamak için ihtiyaç ortaya çıktı. Petrol taşımacılığında kullanılan tankerler, depolama işi için kullanıldı. Fazla petrolü rafineriden çıkarmak içini üreticiler hem petrolü verdiler hem de üstüne para ödediler.

"Doların Azrail'i altındır"

Doların Azrail'i altındır. Şu anda dolar altın karşısında değer kaybediyor. Bizim yastık altı varlıklarımızı ticaretin içine sokmamız gerekiyor. Bunun yolu da faizi kaldırıp, altını ve gümüşü tedavüle sokmaktır.

"Önerdiğim sistemle vatandaş birkaç ay içinde rahatlar"

Sanırım sunduğum raporu Sayın Erdoğan öncelikle incelesinler diye yanında arkadaşlara vermiştir. Ancak arkadaşlar, anlamamış olacaklar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiz gerçekleşemedi. Sunduğum raporu slaytlar şeklinde hazırlamış ve konu başlıklarını vermiştim. Bu başlıklar hem mal ve hizmet üretimi hem de paranın üretimi ile ilgili atılması gereken adımları içerir. Bu şekilde bir hazırlık yapmamdan maksadım, detaylarını bir sunum yaparak anlatmak ve sorulanları cevaplandırmaktı. Tabii o zamandan bu yana çok değişimler oldu. Bence bugün karşı karşıya kaldığımız ekonomik durum, raporun önemini daha da artırmıştır. Önerdiğim sistemle, vatandaşın birkaç ay içinde rahatlaması mümkündür. Aynı şekilde, iş dünyası da 6 ay içinde rahatlamayı hissedecektir."