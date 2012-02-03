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Politika

Er Sevag'ın ölümünde tutanak rezaleti

24 Nisan 2011'de askerliğini yaptığı Batman Kozluk'taki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda...

03 Şubat 2012 02:00

T24 - 24 Nisan 2011'de askerliğini yaptığı Batman Kozluk'taki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda Kıvanç Ağaoğlu adlı askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasında tutanak rezaleti ortaya çıktı.

Sevag'ın vurulmasının hemen ardından, bir buçuk saat içinde birbiriyle çelişen iki farklı tutanak hazırlandığı anlaşıldı. Agos Gazetesi'nden Sahag Güryan'ın haberine göre, jandarma tarafından hazırlanan ilk tutanakta sanık Ağaoğlu’nun silahını Sevag’a doğrultmuş olduğu açıkça ifade ediliyor: 

“Kıvanç Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’ya şaka amaçlı silahını doğrultması sonucu Balıkçı’nın karın bölgesinden yaralandığı ve Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi...” 

Bu rapordan bir buçuk saat sonra Savcıyla Karakol Komutanı tarafından yazılan ikinci raporda ise şöyle deniyor:

“Şüphelinin tüfeğini ucu havaya bakar vaziyette doldur kapa yaptığı, tüfeği aşağıya doğrulttuğu anda tüfeğin ateş alarak müteveffayı yaraladığı anlaşıldı.” İki metindeki ‘ince’ farklılıklar olayın örtbas edilmeye çalışıldığı şüphesini akıllara getirdi. Balıkçı ailesinin avukatı Cem Halavurt, iki ayrı tutanak arasındaki çelişkileri şöyle yorumladı: “İki tutanağın hazırlanması arasında 1,5 saatlik bir fark var. Ağaoğlu’nun savunma stratejisi bu aralıkta belirleniyor. Sonra da tanıklara telkinde bulunuyorlar. Komutanların olayda ihmali var ve bu nedenle tanıkları yönlendiriyorlar.”



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