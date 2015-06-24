Er Osman Karadeniz nerede?

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Milli Savunma Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde İzmir Buca Merkez Komutanlığı'nda zorunlu askerliğini yapmakta iken 12 Haziran 2015'ten beri kendisinden haber alınamayan Osman Karadeniz'i sordu.

Kürkçü’nün, Savunma Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Er Osman Karadeniz 12 Haziran 2015’ten bu yana kayıptır ve kendisinden haber alınamamaktadır. Yerel askeri yetkililerce Karadeniz’in akıbetinden endişe eden ailesine ortadan kaybolmasına ilişkin bilgi verilmemekte, resmi adli soruşturmanın başlatılması için cumhuriyet savcılığına iletilmesi gereken yazıların yazılmasından da imtina edilmektedir.

Er Osman Karadeniz 08.03.1995 Diyarbakır doğumludur. 2014’te 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden serbest bırakılır bırakılmaz askerliğini yapmak üzere Nisan 2015’te Buca Merkez Komutanlığına teslim olmuş ve Karargâh bölüğünde görevine başlamıştır.

Karadeniz, 05.06.2015 tarihinde birliğinden ailesine telefon ederek, genel seçimler sürecinde Diyarbakır’daki HDP mitingine yönelik büyük can kaybına yol açan saldırıya tepki göstermesi nedeniyle kışlada çıkan tartışmada darp edildiğini ve kendisine “Denizli'ye sürgün edileceği”nin bildirildiğini aktarmıştır.

Karadeniz, 12.06.2015’te Buca Merkez Komutanlığı’ndan sivil çıkış yapmış, çantasını bir arkadaşı daha sonra alınmak üzere Buca’da Merkez Büfe’ye bırakmış. O tarihten sonra kendisini gören olmamış ve bir daha haber alınamamıştır.

Osman Karadeniz’in ortadan kaybolması üzerine kardeşi Ali Karadeniz 15.06.2015 tarihinde İzmir'e gelerek erin Merkez Komutanlığı’ndaki üstleriyle görüşmeler yapmış ve kardeşinin akıbetiyle ilgili bilgi istemiştir. Bu görüşmelerde nizamiyedeki nöbetçi astsubay Karadeniz’in kaybından haberinin olmadığını söylemiş; ardından tabur komutanı Albay Bülent ve bölükte görevli bir astsubay başçavuş ile yaptığı görüşmelerden de bir sonuç alamayınca aynı gün akşamında Şirinyer Polis Merkezine kayıp ihbarında bulunmuştur.

Ali Karadeniz Şirinyer Polis Merkezi’nde beş saat bekletildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nden gelen görevli polis memurları Osman Karadeniz ve ailesinin politik görüşlerini gerekçe göstererek erin kaybolduğunun iddia edilemeyeceğini, bulunduğu söylenen yerlerin kamera kayıtlarında bilgi verici herhangi bir görüntü olmadığını söyleyerek aileyi Polis Merkezi’nden çıkartmıştır.

Karadeniz ailesi 21.06.2015 tarihinde İzmir Cumhuriyet savcılığına giderek cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarının incelenmesi için başvuruda bulunmuş, savcılık başvuru üzerine ailenin Buca Merkez Komutanlığı’ndan Osman Karadeniz’in birliğinden çıkış yaptığına dair belge getirmesini istemiş ancak Buca Merkez Komutanlığı böyle bir belgeyi aileye vermekten kaçınmıştır.

Bu gerekçe ile;

1- Bakanlığınız zorunlu askerlik hizmetini yapmakta olan Osman Karadeniz’in şüpheli gaybubetinden haberdar mıdır? Haberdar ise bu kayıp vakası üzerine soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu soruşturmanın içeriği ve ulaşılan sonuçlar nelerdir?

2- Karadeniz ailesinin iddia ettiği gibi 05.06.2015 tarihinde Buca Merkez komutanlığı kışlasında erler arasında şiddete varan bir tartışma ve darp olayı yaşanmış mıdır?

3- Osman Karadeniz’in bu olay üzerine sürgün edildiği doğru mudur? Karadeniz’in sürgüne gönderilmesinin politik bir nedeni var mıdır?

4- Değilse Denizli’ye sürgün veya nakil gerekçesi nedir? Başka bir birliğe gönderilmiş değilse sivil giyimli olarak Buca Merkez Komutanlığı’ndan ayrılmasının nedeni nedir?

5- Buca Merkez Komutanlığı’nın güvenlik kamera kayıtları inceleniş midir? Bu kayıtlarda Osman Karadeniz’in çıkış yaptığı görülmüş müdür?

6- Denizli’de nakil olunan komutanlık kamera kayıtları incelenmiş midir? Kendisinin birliğine teslim olup olmadığı anlaşılmış mıdır?

7- Savcılığın istediği Osman Karadeniz’in birliğinden çıktığını gösterir belgenin aileye verilmemesinin sebebi nedir?