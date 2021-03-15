Enver Aysever'den "adrese teslim ihale" açıklaması: Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, sözü edilen meblağ ile ilgim yok

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.

Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlkin şunu söyleyeyim iddialarla ilgili tek bir gazeteci beni aramadı. Şu andan sonra da (yandaşlar dahil) her soruya açığım. Bugüne dek yazarlık, gazetecilik (TV programcılığı), tiyatro (1992’den beri) mesleki eğitmenlik dışında hiçbir iş yapmadım. Çalışmalarım telifli ve bordrolu şekilde oldu. Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım. 2000’li yıllardan bu yana (başta İnci Aral ile) çeşitli kurumlarda yazarlık atölye çalışması yaptım. Geçen sene Mudanya Belediyesi ile çok başarılı iki kur bu çalışmayı gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verdik. Bu çalışmayı belediye başkanı ile basın mensuplarıyla paylaştık. Faturalı olan bu gelir denetime açıktır. Telif ödemeli hizmet alımları tüm belediyelerde aynıdır. (AKP belediyeleri dahil)" ifadesini kullandı.

"Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim"

Aysever şunları kaydetti:

"Atölye projesini çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (3 ayrı grup katılımcıyla) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır. Yine benzer şekilde çeşitli firmalara ve belediyelere “Aykırı Sorular” adlı programı talepler karşılığında yapmaktayım. Hesap verebilirliği ilke edinen kurumlar bu çalışmayı benden istemekte ve telif ödemektedirler. Tüm bu çalışmaların duyurularını sosyal medya adreslerimden yapmaktayım. Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim."

A3 Haber sitesinde Serdar Öztürk imzalı haberde İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesi, “Yüklenici firma, atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde idareye sunacaktır…” ifadesinin yer aldığı belirtilmişti.

Haberde, "İzmir ili sınırları içinde 12 Eylül 2021’e kadar 9 aylık süre içinde toplam 18 günlük şehir içi ve şehirler arası (İstanbul-İzmir-İstanbul) havayolu ile ulaşımı, bir öğün öğle yemeği ve 2 gün ve dört yıldızlı otelde konaklama bedeli dahil Gazeteci-yazar Enver Aysever’in okur yazarlık atölye çalışması için ödenecek toplam para 238 bin 500 lira. Ödenecek parayı bölün toplam süreye. Günlük 13 bin 250 lira." denilmişti.