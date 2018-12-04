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Kültür-Sanat

Engel tanımayan koroya büyük alkış

İSTANBUL, (DHA) - ENGELSİZ bir kent yaratma arzusuyla 2009’dan bu yana engelli vatandaşları, iş ve sosyal hayata dahil etmek amacıyla birçok ödüllü çalışmaya imza atan Kartal Belediyesi engelli vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenledi

04 Aralık 2018 16:11

İSTANBUL, (DHA) - ENGELSİZ bir kent yaratma arzusuyla 2009’dan bu yana engelli vatandaşları, iş ve sosyal hayata dahil etmek amacıyla birçok ödüllü çalışmaya imza atan Kartal Belediyesi engelli vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenledi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Öğretmenler Korosu ve Ritim Grubu ile Yakacık İş Okulu Korosu konser verdi. Konserde sahneye çıkan engelliler, salondan büyük alkış aldı. Program, Kartal Belediyesi ve Melodi Dans ekibinin dans gösterisi, Hasan Kablan’ın THM, Mehmet Ali Türk ve Özgür Doğan’ın bağlama eşliğinde gerçekleştirdiği müzik dinletisi ve İhsan Orak konseri ile devam etti.

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