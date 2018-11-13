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Ekonomi

“Enflasyonla Topyekûn Mücadele”ye faktoring desteği 

İstanbul,13 Kasım (DHA) -   Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında temsil edilen faktoring şirketleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” çağrısına destek olma kararı aldı

13 Kasım 2018 18:20

İstanbul,13 Kasım (DHA) -   Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında temsil edilen faktoring şirketleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” çağrısına destek olma kararı aldı.  
Faktoring şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği’nce başlatılan faiz indirim politikasının devamı niteliğinde olan karara istinaden kâr marjlarından feragat ederek, KOBİ’lerin finansmanına destek olacak. 
Finansal Kurumlar Birliği’nden yapılan açıklama şöyle: 
“Faktoring sektörü olarak, Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek olmak amacıyla bankaların kaynak tarafındaki pozitif adımını, kâr marjlarından da vazgeçerek KOBİ’lerimize yansıtma ve hükümetimizin başlattığı sürece katkı sunma yönünde oy birliği ile ilke kararı aldık. Bu anlayışla hükümetimizin  Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alacağı kararları da benzer şekilde KOB’lerin finans maliyetlerine yansıtmayı benimsedik. 
Faktoring sektörü olarak, bu önemli hamle ile sayıları 500 bini aşan KOBİ’lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı da hedeflediğimizin altını çizmek isteriz.”

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