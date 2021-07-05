Son 2 yılın zirvesi: Haziran enflasyonu yıllık yüzde 17,53 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Mayıs ayında gerileyen enflasyonun kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla Haziran'da yüzde 1,5 civarı artması ve yüzde 17'ye yükselmesi bekleniyordu. Ancak enflasyon haziran ayında beklentileri aştı. Açıklanan bu verilerle birlikte enflasyon, son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre; haziranda enflasyon bir önceki yıla göre 17,53 artarken, bir önceki aya göre ise 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

En yüksek artış ulaştırmada yaşandı

Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en çok artış ev eşyasında görüldü

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 18,16, aylık yüzde 2,44 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti.