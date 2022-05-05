Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.

Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.

Yüzde 70'e dayanan enflasyondaki bu seviyeler 2002 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 61,14'e kadar tırmanmıştı.

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Gıda enflasyonu yüzde 90'a dayandı

Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.

Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış ise yüzde 13,38 ile gıdada oldu.

Gıdayı yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı izledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu.

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