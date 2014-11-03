Enflasyon 9 ayın zirvesinde

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon Ekim ayında yıllık yüzde 8,96 oldu.

Ekim ayı aylık TÜFE yüzde 1,90 arttı. Aylık enflasyon bu şekilde son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak 2014'te aylık enflasyon 1,98 olmuştu.

CNBC-e'nin anketine katılan 20 ekonomist Ekim'de ortalama yüzde 1,78 TÜFE bekliyordu. 2014 sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,22 seviyesinde bulunuyordu.

TÜFE Eylül ayında yüzde 0,14, yıllık TÜFE ise yüzde 8,86 olarak gerçekleşmişti. Yıllık TÜFE 5 ay sonra ilk kez yüzde 9'un altına gerilemişti.