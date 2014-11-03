T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon 9 ayın zirvesinde

Eylül ayında 5 ay sonra ilk kez yüzde 9'un altına gerileyen enflasyon rakamlarında merakla beklenen ekim ayı rakamları açıklandı

03 Kasım 2014 12:07

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Enflasyon Ekim ayında yıllık yüzde 8,96 oldu.

Ekim ayı aylık TÜFE yüzde 1,90 arttı. Aylık enflasyon bu şekilde son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak 2014'te aylık enflasyon 1,98 olmuştu.

CNBC-e'nin anketine katılan 20 ekonomist Ekim'de ortalama yüzde 1,78 TÜFE bekliyordu. 2014 sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,22 seviyesinde bulunuyordu.

TÜFE Eylül ayında yüzde 0,14, yıllık TÜFE ise yüzde 8,86 olarak gerçekleşmişti. Yıllık TÜFE 5 ay sonra ilk kez yüzde 9'un altına gerilemişti.

ETİKETLER

enflasyon9 ayın zirvesindeekim ayırakamlartüfe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24