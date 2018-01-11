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Spor

Enes'li Villarreal'e galibiyet yetmedi

Villarreal - Leganes: 2-1 İSTANBUL, (DHA) İspanya Kral Kupası Son 16 turu 2'nci ayak maçında Villarreal kendi sahasında Leganes'i 2-1 mağlup etti

11 Ocak 2018 02:45

Villarreal - Leganes: 2-1

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Kral Kupası Son 16 turu 2\'nci ayak maçında Villarreal kendi sahasında Leganes\'i 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Leganes, \'deplasman golü\' avantajı ile bir üst tura yükselen taraf oldu.
El Madrigal\'de oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 31\'inci dakikada Nabil El Zhar oldu. El Zhar, kaydettiği golle Leganes\'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin 2\'nci yarısında Dani Raba ile bu gole yanıt veren Villarreal, 89\'uncu dakikada Denis Cheryshev ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede bir gol daha bulamayan ev sahibi ekip, 2-1\'lik galibiyetine rağmen kupanın dışında kaldı.
Milli oyuncu Enes Ünal, Villarreal formasıyla mücadeleye ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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