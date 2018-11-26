Enerji Bakanı: 2 bin 666 çiftçi icralık

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2 bin 666 çiftçinin sulamada kullanılan elektrik borcundan dolayı icralık olduğunu açıkladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP'li Gürer, tarımsal sulama aboneliğinden kaynaklanan elektrik enerjisi borcu olan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer'in önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 66 bin 978 çiftçinin faizli borcunun bulunduğunu, 2 bin 666 çiftçinin ise icralık olduğunu açıkladı. Yapılandırılan borç ödemelerinin 2020 yılının ekim ayında başlayacağını belirten Dönmez şunları kaydetti:

“Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair yasa kapsamında tarımsal sulama abonelerinin kamu dönemine ait borçları, 31.12.2019 tarihine kadar TEDAŞ'a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ'a yazılı başvurulması halinde yılda 5 taksit şeklinde ödenmek üzere 5 yıla kadar vade farksız yapılandırılmadadır. Faizli borcu bulunan tarımsal sulama abone sayısı 66 bin 978'dir. Yasal takibe alınan tarımsal sulama abone sayısı 2 bin 666'dır."

En yüksek maaliyet elektirk

CHP Milletvekili Gürer ise çiftçilerin en önemli girdi maliyetleri arasında tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik enerjisinin yer aldığını belirtti. Türkiye'de 2 milyon 100 bin civarındaki çiftçinin yaklaşık 67 bininin elektrik borcunu zamanında ödeyemediği için faizli borçlu durumuna düştüğünü ifade eden Gürer, “Girdi maliyetlerinin sürekli arttığı ülkemizde özellikle elektrik enerjisi borçları yüzünden binlerce çiftçimiz ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yaklaşık 60 bin çiftçi yapılandırma müracaatında bulunmamış. Yapılandırmanın şartlarının çiftçiler lehine değiştirilmesi gerekiyor” dedi.