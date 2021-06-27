Endonezya Tabipler Birliği: Bu ay Covid-19'dan ölen 26 doktorun 10'u, iki doz Sinovac aşısı olmuştu

Endonezya Tabipler Birliği, ülkede bu ay Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 26 doktorun en az 10'unun daha önce iki doz Sinovac aşısı yaptırdığını söyledi. Aşının, Delta varyantına karşı etkililik oranı endişelere neden oldu.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Endonezya'da yeni Koronavirüs vakalarında Sinovac aşısı olan kişilerin de yer alması, özellikle Delta varyantına karşı, aşının etkisine ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Endonezya'nın Tabipler Birliği, bu ay Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 26 doktorunun en az 10'unun iki doz Sinovac aşısı olduğu belirtildi.

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Birliğin beş aylık döneme ilişkin incelemelerinde, Sinovac aşısı olan en az 20 doktorun Covid-19'dan öldüğü belirtildi.