Endeavor Türkiye'de görev değişimi

Ahmet Erdem / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Etkin girişimcileri seçip destekleyerek Dünya çapındaki etkin girişim hareketinin öncüsü olan Endeavor Derneği’nde Genel Sekreter Didem Altop, görevini Aslı Kurul Türkmen’e devretti.

Endeavor, seçtiği girişimcileri 25 ülkedeki yerel ve uluslararası girişimci, mentör ve yatırımcı ağları ile bir araya getiriyor ve şirketlerine ivme kazandırırken girişimcilerin liderlik kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

2006 yılında Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının desteği ile birlikte Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Türkiye ofisinin temellerini atan Didem Altop, 2007 yılından beri derneğin Genel Sekreterlik görevini yürütüyordu.

Emre Kurttepeli’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Endeavor Türkiye’nin yönetim kurulunda Ali Koç, Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran Symes, Dilnişin Bayel, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Fady Jameel, Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, İlker Koçer, Murat Özyeğin, Nevzat Aydın, Özcan Tahincioğlu, Suzan Sabancı Dinçer ve Tankut Turnaoğlu bulunuyor.

Endeavor\'dan yapılan açıklamaya göre, büyüme aşamasındaki etkin girişimcilerin ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biri olduğuna inanan ve seçtiği her girişimciye benzersiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Endeavor Derneği’nin kuruluşundan itibaren 2018 senesine kadar destek verdiği 58 girişimci şirket, toplam 2 milyar dolardan fazla değerlemeye ulaştı.

Açıklamada, \"Endeavor Türkiye, 2018 yılından itibaren etkin girişimcilere globalleşme ve sektör dikeyleri çerçevesinde hizmet vermeye odaklanacak. Tüm dünyada seçilen girişimcilere sunduğu hizmetleri 9 sektör dikeyi etrafında toparlayan Endeavor; girişimcilere spesifik ihtiyaçları çerçevesinde destek vermeyi amaçlıyor\" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Didem Altop, “Tam 12 sene boyunca aynı heyecanla bir parçası olduğum Endeavor’ı Haziran 2018 itibariyle emin ellere devir ediyorum” dedi ve ekledi:

“Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geldiği yeri görmek benim için mutluluk ve heyecan verici. Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum her girişimci toplumu değiştirmekte, her mentör bu amaca benzersiz bir katkı sunmaktadır. Endeavor olarak tüm bu ilham verici kişilerin buluştuğu bir platform olabilmeye çalıştık.Hep beraber girişimcilerimizin önünü açtık. Bu vesileyle öncellikle Endeavor Türkiye\'nin yeni Genel Sekreterlik görevine geçen Aslı Kurul Türkmen\'i içtenlikle kutluyorum, kendisine ve ekibe büyük başarılar diliyorum.”

Endeavor Türkiye Genel Sekreterliği görevine getirilen Aslı Kurul Türkmen de şunları söyledi:

“2009 yılından bu yana görev yaptığım Endeavor Türkiye’de Genel Sekreterlik görevine layık görüldüğüm için çok mutluyum. Didem Altop’a bugüne kadar hem Endeavor’a hem de bizlere verdiği eşsiz katkılar için çok teşekkür ediyorum. Girişimcilik ekosistemini geliştirmenin en etkili yolunun Türkiye’den dünya çapında rol model girişimcilerin çıkmasına destek olmak olduğuna inanıyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili Didem Altop’un bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm değerli çalışmalar benim ve ekibimin rehberi olacaktır. Kendisine tüm katkıları için çok teşekkür ediyorum.”

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise Didem Altop’a teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin girişim ekosistemine 12 yıl içinde çok önemli katkılarda bulunan Endeavor Derneği’nin başarılarında kurucu Genel Sekreterimiz Didem Altop’un büyük bir payı bulunmaktadır. Genel Sekreterlik görevine gelen Aslı Kurul Türkmen ve ekibinin de derneğimiz ve ülkemizin girişimcilik ekosistemi adına çok önemli başarılara imza atacağına inancım sonsuz. Sevgili Didem Altop’a tüm özverili emeklerinden dolayı teşekkür ederken, Aslı Kurul Türkmen’e de hayırlı olsun diyorum.” (Fotoğraflı)