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Emniyetten ihraç edilenlerin tam listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2687 personel ihraç edildi

07 Ocak 2017 04:07

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2687 personel ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

İhraç edilenlerin tam listesine ulaşmak için tıklayın.

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