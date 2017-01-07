Emniyetten ihraç edilenlerin tam listesi

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2687 personel ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.