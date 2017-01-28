Emmanuelle Riva hayatını kaybetti

Sinema dünyası bugün gelen iki vefat haberi ile yasta.

‘Midnight Express’ ve ‘The Elephant Man’ filmleriyle iki kez Oscar’a aday olan ve son olarak ‘Jackie’de rol alan, BAFTA ödüllü İngiliz aktör John Hurt, 77 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Haziran 2015’ten beri hastalık ile boğuşan oyuncu ‘Doctor Who’ ve ‘Merlin’ (seslendirme) gibi dizilerde de görev almıştı.

Bir diğer haber ise 89 yaşındaki Emmanuelle Riva’dan geldi. ‘Amour’ filmiyle Oscar’a aday olan en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran deneyimli oyuncu da yine kanser nedeniyle yaşama gözlerini kapadı. ‘Hiroshima Mon Amour’ yapımıyla da tanınan Riva, Fransız sinemasının önemli isimlerinden biriydi.