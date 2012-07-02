Emmanuelle beyin kanaması geçirdi

Beyazperdeye erotik filmleri ile 70’li yıllarda damgasını vuran Hollandalı Sylvia Kristel Amsterdam’da beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Amsterdam’da hastaneye kaldırılan Kristel evinde bilinci kaybolmuş halde bulundu. Hollandalı aktris Kristel’in oğlu Arthur annesinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. “Size hızlı iyileşeceğine dair bir umudumuz olduğunu söylemek isterdim. Ancak gerçekçi olmamız lazım” dedi. Kristel’in felç dışında kanser olduğu da biliniyor.

1974 yılında Emmanuelle Arsan’ın romanından sinemaya aktarılan ‘Emmanuelle’ filmi ile dünya çapında şöhret yakalayan 59 yaşındaki yıldız bir anda erotizmin ikonası haline gelmişti. Yönetmenliğini Just Jaeckin’in yaptığı ‘Emanuelle’ 500 bin dolara mal olmuş, 120 milyon dolar hasılat yapmıştı.