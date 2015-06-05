Emirgân Sütiş’in yanan çatısı teras doğurdu!

Emirgân’daki Sütiş restoranın çatısı 31 Ekim 2013’te çıkan yangında kül oldu. İstanbullular’ın hafızasında yer tutan yangın mutfak kısmından başlamış, alevler kısa sürede binanın çatısına da sıçramıştı.

Farklı ilçelerden gelen 10 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti. Sütiş yaklaşık 1 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ön görünümünde orijinali korunan binanın çatısında ise büyük bir değişiklik yapıldı. Binanın çatı kaplamaları sökülerek yerine 30 masalı bir teras kat yapıldı.

Tadilat mevzuata aykırı

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, binanın çatısının sökülerek teras yapılmasına tepki gösterdi. Hacıalioğlu yaptığı açıklamada “Boğazdaki yapıların tadilatı için özel mevzuatlar vardır. Buradaki tadilatın mevzuata uymadığı açık olarak görülmektedir. Tarihi binanın çatısının sökülerek teras yapılması ve ticarete açılması ilginç bir durum… Konunun takipçisi olacağız. İncelemelerin ardından suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Tüm izinler alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sütiş Satış Sistem Sorumlusu Volkan Gündüz ise, yangından sonra yapılan tadilatla ilgili bütün izinlerin alındığı söyleyerek “Binadaki onarımda mevzuata aykırı bir durum yok. Tadilat için gerekli izinler alındı. Açılıştan önce yetkililer tarafından incelemeler yapıldı. Aykırı bir durum yoktur” dedi.