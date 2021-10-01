Eminem, Detroit'te "Mom's Spaghetti" isimli bir restoran açtı; makarna servisi yaptı

ABD'li rapçi Eminem, Detroit şehrinde "Mom's Spaghetti" adlı bir makarnacı açtı.

Hayranları açılıştan 7 saat önce dükkanın önünde sıraya girerken, ünlü şarkıcı da konuklara hem satış yaptı hem de onlarla fotoğraf çekildi.

Restoranın adı Eminem'in 2002'de çıkan "Lose Yourself" şarkısının sözlerinden geliyor. Şarkı, Eminem'in "8 Miles" (8 Mil) filminde kullanılmış ve sanatçıya Oscar ödülü kazandırmıştı.

Restoran için Youtube'de bir video da yayınlandı. Eminem'in resmi hesabından paylaşılan videoda restoran menüsündeki yemekler gösterildi.