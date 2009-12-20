Emine Ayna geri plana itiliyor

Taraf gazetesinin haberine göre, PKK lideri Öcalan'ın DTP Eşbaşkanı Emine Ayna’ya sert eleştirilerde bulundu. Öcalan, 30 Mart 1972’de Kızıldere’de Mahir Çayan’larla birlikte öldürülen THKO lider kadrosundan Ömer Ayna’nın Emine Ayna’nın amcasının oğlu olduğunu hatırlatarak, Ayna’nın Türk ve Kürt halkların kardeşliği için mücadele eden devrimcilerin mirasına saygı duymasını istedi. DTP kulislerinde, Ayna’nın yeni parti yönetimine girme ihtimalinin azaldığı yorumları yapılıyor.



Öcalan’ın BDP yönetiminin belirlenmesinde de etkili olacağı konuşulurken parti kulislerinde “BDP yeni bir yönetim anlayışıyla ortaya çıkacak” görüşleri hâkim. Yeni parti olağanüstü kongresini en geç şubat başında yapılması planlanıyor. Kongre için parti bünyesinde bir komisyon oluşturulduğu ve kongre gündeminin genişleme stratejisi olacağı ifade ediliyor. Yeni partide de eşbaşkanlık modeli olacak. Kulislerde Genel Başkanlık için Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı, Akın Birdal, Ufuk Uras’ın adı geçiyor. Eşbaşkan olarak da Ayna’nın yerine Grup Başkanvekili Gültan Kışanak veya parlamento dışında bir kadın adayın gündeme geleceği belirtiliyor. BDP parlamento grubunun bu hafta oluşturulacağı öğrenildi. Ufuk Uras ve DTP’li 19 milletvekilinin hafta başında BDP’ye üye olacağı bildirildi.

