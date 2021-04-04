Emekli amirallerin bildirisine AKP'den tepki yağdı: "Üniforma şerefini emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir!"

T24 Haber Merkezi

103 emekli amiral imzasıyla kamuoyuna yansıyan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin yayınlanan bildiriye AKP'den tepki yağdı. Twitter'da #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin 'hashtag'leri gündem olurken, birkaç saat içinde on binlerce tweet atıldığı görüldü.

TIKLAYIN - 104 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir" dediği açıklamasında, şunları söyledi:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri."

Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!" ifadesini kullandığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!

İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

AKP Sözcüsü Çelik: Yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir" sözleriyle açıklamaya tepki gösterirken, "Birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir.

Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.

Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz.

Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir.

Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.

DENİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE MİNNETLE ANARAK, CUMHURİYETE, DEMOKRASİYE, VATANA VE MAVİ VATANA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ."

Bakan Varank: Bu millet, 'apoletli siyaseti' çoktan tarihin çöplüğüne gömdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2007'deki e-muhtıra'ya atıfta bulunurken, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, 'apoletli siyaseti' çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. İşte bu kokuşmuş zihniyetten kurtulan Türkiye, Mavi Vatan ideali için en cesur adımları şimdi atabiliyor."

Bakan Selçuk: 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı" ifadesini kullanırken, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!"

AKP'li Kandemir: Vesayetçi zihniyetin hortlamaya hazır beklediğini göstermiştir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bir grup emekli amiralin hazırladığı bildiri vesayetçi zihniyetin her dönem hortlamaya hazır beklediğini göstermiştir" derken, "Şanlı 15 Temmuzda milletimiz bu zihniyeti ezmiş fakat belli ki tortular kalmıştır. Demokrasimiz bu tortuları da temizleyecek kadar güçlüdür" ifadesini kullandı. Kandemir, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Millet iradesine saygı duymayı bir türlü öğrenemeyenlere, bu millete duyduğu kin bir türlü bitmeyenlere diyoruz ki; bizde 15 Temmuz destanları bitmez, bitmeyecek..."

AKP'li Bölükbaşı: Genç subaylar rahatsızdı, şimdi emeklisi rahatsız

AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı da "Genç subaylar rahatsızdı. Şimdi emeklisi rahatsız. Milleti rahat bırakın" derken, #HodriMeydan etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer."

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın geçen ekim ayındaki "Işıklar yanıyor" paylaşımına atıfta bulunurken, "Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir" dedi.

Kabaktepe, 103 emekli amiralin ismini de paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

"Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir. Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız."

TIKLAYIN - Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı yanıyor!

Adalet Bakanı: Köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan bir Türkiye var artık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin: köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gerekli cevap en net şekilde verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu paylaşımı yaptı:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar...

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodri meydan"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: H addinizi bilin ve yerinizde oturun

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

AKP'li Turan: Askerimiz, polisimiz, yargımız, tüm kurumlarımız, topyekün milletimiz nöbetteyiz...

AKP'li Bülent Turan, 18 Temmuz 2016 tarihli, “Yurt genelinde 103 general ve amiral gözaltına alındı” başlıklı haberi alıntılayarak, "Askerimiz, polisimiz, yargımız, tüm kurumlarımız, topyekün milletimiz nöbetteyiz... " paylaşımını yaptı.

AKP'li Gündoğdu: Savcılar harekete geçmeli, rütbeleri sökülmeli

AKP MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, savcılara çağrıda bulunarak, “Savcılar harekete geçmeli, 15 Temmuz’dan ders almayan bu 103 emekli amirale muhtıralarının hesabı sorulmalı, askerlikten sonra darbe zihniyetinden de emekli edilmeli ve rütbeleri sökülmelidir.” çağrısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Hâlâ bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar

"Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek."

İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni paylaşım: Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız

İçişleri Bakanı bildiriyle ilgili yaptığı yeni paylaşımda, "Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız.Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam mânâsıyla; geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir” yorumunu yaptı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan “Biz buradayız!” paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da Soylu'nun paylaştığı metni resmi Twitter hesaplarından paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca: Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu düşünceleri dile getirdi.

"Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır. Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir."