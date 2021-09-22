"Elvis Presley, dönemin ABD Başkanı Nixon için John Lennon aleyhine casusluk yapmıştı"

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“Whispering Bob Harris” olarak bilinen radyo sunucusu Bob Harris, ünlü şarkıcı Elvis Presley’in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon için Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon aleyhine casusluk yaptığını iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Bob Harris, katıldığı podcast programında Elvis Presley’nin casusluk yaptığına ilişkin iddialarda bulundu. Harris, eski ABD Başkanı Nixon’ın John Lennon hakkında bilgi toplamak üzere Elvis Presley’i görevlendirdiğini söyledi.

Harris, “Nixon, Lennon’dan tiksinirdi” dedi ve John Lennon’ın 1972’deki Vietnam Savaşı’nı en çok eleştiren isimlerden biri olduğunu hatırlattı. Harris, Nixon’ın Lennon’ı sınır dışı etmeyi planladığını, Elvis Presley ve John Lennon’ın da birbirlerini pek sevmediğini belirtti.

Harris, Nixon ve Presley’in yakın arkadaş olduğunu belirti.

Elvis Presley ve dönemin ABD Başkanı Nixon’ın 1970 yılında Beyaz Saray’da bir toplantı yaptığı biliniyor. Elvis’in bir Federal Soruşturma Bürosu ajanı olmak istediği belirtiliyor. Aktarılana göre, Nixon’a ABD’yi uyuşturucudan kurtarmak istediğini söyleyen Presley bu dönem John Lennon’ın parçası olduğu The Beatles grubunun Amerikan karşıtı akımı yayan bir güç olduğunu belirtiyordu.