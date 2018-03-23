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Dünya

Elon Musk 'Facebook'u silin' kampanyasına destek vermişti; Tesla ve SpaceX Facebook hesaplarını kapadı

WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da "Facebook'u silin" çağrısı yapmıştı

23 Mart 2018 23:35

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

WhatsApp'ın kurucusu  Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek verdi.

Musk'ın tweeti sonrasında Tesla ve SpaceX firmaları Facebook hesaplarını kapadı.

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