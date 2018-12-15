Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da bir lisenin duvarından atlayan Şerife S.\'nin (16) eline korkuluk demiri saplandı. Genç kız, itfaiye ekibi demiri kestikten sonra elindeki parçayla hasteneye götürüldü.

Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre lisenin etrafını çevreleyen demir korkulukların atlamak isteyen Şerife S., dengesini kaybedip, düşerken sağ eli demir korkuluklara saplandı. Şerife S\'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamayan genç kız, demir parmaklığın kesilmesi sonucu kurtarıldı. Kesilen demir parçasıyla hastaneye kaldırılan Şerife S. tedavi altına alındı. Elindeki demir parçası çıkarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI