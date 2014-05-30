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Biber gazından etkilenip komaya giren Elif Çermik 159 gün sonra yaşamını yitirdi

64 yaşındaki Elif Çermik, 22 Aralık 2013'te polisin sıktığı biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirerek komaya girmişti

30 Mayıs 2014 14:41

İstanbul Kadıköy'de, geçen yıl 22 Aralık'ta yapılan Kent Mitingi'nde polisin sıktığı biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirip komaya giren 64 yaşındaki Elif Çermik bugün hayatını kaybetti.

Eşi Mustafa Çermik'le birlikte elinde "Artık Yeter" yazılı dövizle miting alanına giren Çermik, sıkılan biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirdi ve komaya girdi. Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 159 gündür yoğun bakımda tutulan Çermik, bu sabah hayatını kaybetti.

 

'Güzel bir ülke istiyorum'

 

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Sarıyer'deki Dağevleri Mahallesi'nde oturan Çermik, iki çocuk annesiydi. Çermik, yürüyüş sırasında kendisine mikrofon doğrultan Çapul TV muhabiriyle söyleşi yapmıştı. "Erdoğan’ın ayakkabılarını götürmeye geldik” diyen Elif Çermik’in, “Nasıl bir ülke istiyorsunuz?” sorusuna yanıtı “Güzel bir ülke istiyoruz” olmuştu.

Çermik'in yarın öğlen saatlerinde Nurtepe Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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