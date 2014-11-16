Elektronik müziğin parlak isminden yeni video

İngiliz müzisyen Clark, kendi adını taşıyan son albümündeki "Winter Linn" parçasına yine dikkat çekici bir müzik videosu yayınladı. Müzik sitesi Pitchfork’ta 8.3 puan alarak "en iyi yeni albüm" olarak lanse edilen Clark'ın son videosunu Christopher Hewitt yönetti.

Güney Londra çıkışlı Chris Clark’ın müzikal kariyeri, üniversitedeki hocasının ona drum machine alma tavsiyesiyle başladı. Daha önceleri de müzikle iç içe olan Clark, çalışmalarına devam ederken, elektronik müzik alanında tanınan Warp Records’un ilgisini çekti ve 2001 yılında kendi ismiyle yayınladığı “Clarence Park” albümüyle elektronik müzik dünyasına merhaba dedi.

Ravemag'ın haberine göre, Clark, ilk albümünden iki sene sonra “Empty the Bones of You” adlı albümü yayınlarak adından daha da söz ettiriyor. Bu albüm ayrıca bir çok mecrada 2003 senesinin en başarılı albümlerinden biri olarak yorumlandı.

Üç senelik bir aradan sonra "Clark" mahlasıyla “Body Riddle” albümünü yayınlayan müzisyen, müzik dünyasında kendine has sound'unu kabul ettirdi.

İşte Clark'ın son yayınlanan videosu "Winter Linn":

Clark'ın “Body Riddle” albümündeki “Ted” adlı şarkıya çekilen videosu da, kimi yorumculara göre tüm zamanların en başarılı müzik videolarından biri olarak nitelendirilmişti: