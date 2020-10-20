Elektrikli yerli otomobili geliştiren TOGG, batarya üretimi için Çinli Farasis'le anlaşma imzaladı

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Farasis'in yayımladığı bültene göre, Farasis tarafından üretilen Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere yerleştirilerek Türkiye'de üretilecek.

İki şirket ayrıca Türkiye ve çevre ülkelerde "batarya ile elektrik depolama çözümleri" sağlamak için birlikte ortak şirket kuracak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Elektrikli araçlar için temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-ion bataryaların Farasis gibi bir oyuncu ile ülkemize gelmesi kritik önem taşımakta. Bu işbirliği Türkiye'de elektrikli araç bataryası üretiminin ötesine geçerek ülkemizin batarya Ar-ge kabiliyetlerini geliştirecek" dedi.