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Elektrikli otomobiller yarıştı (2)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ OLDU TÜBİTAK'ın Körfez Yarış Pisti'nde düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları' nda ödüller sahiplerini buldu

27 Ağustos 2017 22:03

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ OLDU
TÜBİTAK\'ın Körfez Yarış Pisti\'nde düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' nda ödüller sahiplerini buldu. Elektromobil yarışlarında performans dalında Çukurova Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ise üçüncü oldu. Tasarım kategorisinde ise ödülü Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi paylaştı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

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