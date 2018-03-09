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Spor

Elaziz Belediyespor - Arsinspor: 2 - 0

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) STAT: Elazığ Atatürk HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Furkan (xx), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Kadir (x) (Dk

09 Mart 2018 20:36

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Furkan (xx), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Kadir (x) (Dk. 46 Çağlayan (xx), Nihat (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk.89 Doğancan  ?), Volkan Serim (xxx), Fahri ( xx) (Dk.78 Emre (x), Muhammet ( xx)
ARSİNSPOR: Mehmet (xx) - Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Miraç (xx), Haluk (xx) (Dk. 78 Mahmut (x), Mesut (x) (Dk. 62 Sergen (x), Enes (xx), Bekir (x) (Dk. 56 Serkan (x), Onur (xx), İlhan (xx) 
GOLLER: Dk. 1 Volkan Serim, Dk.88 Oğuzhan (Elaziz Belediyespor)
SARI KARTLAR: İsmail, Oğuzhan, Emre, Muhammet  (Elaziz Belediyespor) - Onur (Arsinspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta, Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Arsinspor\'u Volkan Serim ve Oğuzhan\'ın attığı goller ile 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

1\'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak Volkan Serim\'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
57\'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Volkan Serim kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direkten oyun alanına geri döndü.
68\'inci dakikada Çağlayan\'ın ceza sahası içinde yerden pasında Oğuzhan\'ın şutunu savunma çizgiden çıkardı.
88\'inci dakikada sol kanattan Volkan Çekiç\'in ortasına Oğuzhan müsait durumda kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

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