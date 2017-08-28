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Elazığspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)- STAT:  Elazığ Atatürk HAKEMLER:  Emre Malok (xxx),  Oktay Önge (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx) ELAZIĞSPOR: Soner (xxx), Adem Alkaşi (xxx), Mehmet (xxx), Erman (xxx), Onur (xxxx), Bjarnason (xxx), Alpaslan (xxx) (Dk

28 Ağustos 2017 03:07

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)-
STAT:  Elazığ Atatürk
HAKEMLER:  Emre Malok (xxx),  Oktay Önge (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)
ELAZIĞSPOR: Soner (xxx), Adem Alkaşi (xxx), Mehmet (xxx), Erman (xxx), Onur (xxxx), Bjarnason (xxx), Alpaslan (xxx) (Dk. 78 Kadir x), Tatos (xxx), Tom (xxxx), Berk (xx) (Dk. 46 Sarpong xxx), Mertan (xxxx) (Dk. 85 Soares)
MKE ANKARAGÜCÜ:  Emre (xx), Erdem (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx), Gençer (xx), Arif (xx), Sedat (xx) (Dk. 46 Kenan x), Putsila (xx) (Dk. 76 Ferhat x), Dieng (xxx) (Dk. 85 Enes), İlhan (xx), Kehinde (x)
GOLLER: Dk. 27 Mertan ve Dk. 58 Sarpong (Elazığspor), 

SARIKARTLAR: Dieng, Gençer, Mehmet, (Ankaragücü)
KIRMIZI KART :Dk. 19 Kehinde (Ankaragücü)
1\'inci dakikada Elazığspor kalecisi Soner’in degajında topu alan Mertan, Ankaragücü ceza sahasına girerek kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Mertan’ın yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
19\'uncu dakikada Kehinde, tartıştığı Erman\'a kafa atması sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. 
27\'inci dakikada Elazığspor Tom ile sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında bulunan Mertan’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu.1-0. İlk yarı Elazığspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 
57\'inci dakikada Elazığspor atağında Sarpong, ceza alanı dışında aldığı topla rakiplerini çalımladıktan sonra kale çizgisine kadar geldi, müsait pozisyonda olmasına rağmen bu futbolcu topu auta attı.
 58\'inci dakikada Elazığspor bu kez sağ kanattan Tom ile başlattığı atağında, Tom cezaalanı içerisinde Sarpong’i topla buluşturdu. Sarpong’in sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
Karşılaşmada kalan dakikalarda her iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve ev sahibi Elazığspor, maçı 2-0 kazandı.

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