Elazığ’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ Kavaktepe’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ’ın dışında Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Bingöl, Tunceli’de de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık, olumsuz bir durumun olmadığını ve tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Saat 09.37’de meydana gelen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

49 kişi hastaneye başvurdu

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası 49 kişi, bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu.

Depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulunan Vali Erkaya Yırık, "Can kaybımız yok şükürler olsun. Deprem anında heyecanla panikle bulunduğu yerden hızla uzaklaşmaya çalışan, merdivenden ayağı kayan, ayağını burkan ve yüksekten birinci ve ikinci kattan atlayan vatandaşlarımızın haberleri peyderpey geldi. Onların da şu an gerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerekse Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Şu an itibarıyla ağır durumu olan yaralımız yok. Hastanelere başvuran sayımız şu an 49. Oturduğu evler ve binalarda etkilenmiş olan vatandaşlarımız var ise özellikle köylerde ve Kavaktepe köyü başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza talepleri halinde konteyner desteği vereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı ve Elazığ Valisi: Olumsuzluk tespit edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Hoordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" ifadesini kullandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Twitter hesabından, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." paylaşımını yaptı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Elazığ merkezdeki evlerin kontrol edilmesi gerekir çünkü merkez alüvyon

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında, "Depremin olduğu yerde daha çok düşük katlı evlerin olduğu köyler var. Ve bu köyler kaya üzerinde oturuyor. Elazığ merkezdeki evlerin kontrol edilmesi gerekir çünkü merkez alüvyon. Daha çok depremde hasar gören bina varsa mutlaka kontrol edilmeli'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun." ifadesini kullandı.