Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş'a gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak için pazar günü Nevşehir’e gidiyor.

İmamoğlu, yüz binlerce ziyaretçinin uğraması beklenen ilçeye, İBB’nin yapmış olduğu teknik desteği de yakından inceleyecek.

İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 16 Ağustos’ta Hacıbektaş’ı ziyaret ettiğinde, önümüzdeki 1 yıl içerisinde, İBB olarak Hacıbektaş'ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için her türlü yardımı yapacaklarının sözünü vermişti.

''Fedakarlıktan kaçınmayacağız''

O tarihte Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok'u makamında ziyaret ederek yardım sözü veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu, İstanbul'un, hatta Türkiye'nin bu güzel ve kadim topraklara borcudur. Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına, ben iyi biliyorum ki İstanbul'daki belediye başkanlarımız olsun, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız olsun birebir bu sürecin içinde olacaklar. Bunları konuştuk, konuşuyoruz. Atamızın 100 yıl önce ziyaret ettiği ve kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından olan Hacıbektaş'ı en modern şekliyle inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.”

İBB teknik desteği ile Hacıbektaş'taki türbeler onarıldı

BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Şahan’ın verdiği bilgiye göre; Hacıbektaş Belediyesi’nin projelerine İBB tarafından sağlanan teknik desteğiyle ilçede şu düzenlemeler yapıldı:

İlçenin simge eserlerinden Kadıncık Ana ile Beşiktaş Efendi Türbelerinin bakımı yapılıp onarıldı. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları bitirilen türbelerin hasarlı yerleri de elden geçirilerek eskiyen derzler yenilendi.

Meydanı olmayan Hacıbektaş’ın bu eksikliği, kısa süre içerisinde tamamlanan kot ve kazı çalışması sonucu giderildi. Kot ve kazı çalışması ardından beton döküldü; ağaçlandırma ve çim serimi yapıldı.

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için önemli ziyaret merkezlerine giden yollarda, yaklaşık 6 km’lik kısım her yönüyle yeniden elden geçirildi, asfaltlandı.

Meydan ve kültür merkezine kurulan sahne, ses, ışık ve görüntü sistemleriyle de anma ve kutlamaların akustik ses yalıtımına özen gösterilerek gerçekleştirilmesinin yolu açıldı.