Ekpe Udoh, Virtus Bologna yolunda

Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan Ekpe Udoh, Avrupa'ya dönebileceği aktarıldı. Udoh'un, İtalyan ekibi Virtus Bologna ile adım atmaya hazırlandığı belirtildi.

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen ve 2017'de sarı-lacivertliler ile Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Ekpe Udoh'un, Avrupa'ya dönebileceği iddia edildi. 34 yaşındaki pivotun, 7DAYS EuroCup'ta şampiyonluk hedefleyen İtalyan ekibi Virtus Bologna ile anlaşmak üzere olduğu aktarıldı.

Bologna basını, transfer ilişkin geniş yer ayırırken Il Resto del Carlino da Virtus Bologna'nın transfer adına bir sorun yaşamayacağını ve oyuncuya yönelik ilgisinin olumlu sonuçlanacağını belirtti.

2017'de EuroLeague Final Four MVP'si olarak şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılan Ekpe Udoh, daha sonra NBA 'de Utah Jazz ve Çin'de Beijing Ducks ile Beijing Royal Fighters formaları giymişti.