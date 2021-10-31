Ekonomist Atilla Yeşilada: Enflasyon-devalüasyon kısır döngüsüne gidiyoruz

Ekonomist Atilla Yeşilada, “90’larda enflasyonu öngörmek için TL’nin değer kaybına bakılıyordu. Yine bu enflasyon-devalüasyon kısır döngüsüne gidiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeşilada, "Türkiye ekonomisinde çok garip şeyler oluyor, bunlara kriz deniyor ama bunlar kriz değil; şok veya skandal. Enflasyonu çıpalayan yani enflasyonda gelecek hakkında fikirlerin oluşmasını sağlayan, Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası ile hükümetin bütçe politikasıdır. Türkiye'de artık enflasyon çıpası denen bir şeyden söz etmek mümkün değil." diye konuştu.

Yeşilada dün YouTube canlı yayınında şunları söyledi:

“İnsanlar öyle bir fiyat belirsizliğine düşmüşlerdi ki, enflasyonu öngörmek için kriter olarak ellerinde kalan tek şey TL'nin değer kaybıydı. Halk enflasyonu kestirmek için TL'nin aylık değer kaybını kullanmaya başladı ve bir süre sonra örneğin temmuzda TL dolara veya döviz sepetine karşı yüzde 5 değer kaybetmişse ağustos ve eylül enflasyonunun derhal yüzde 5'e yakınlaştığını görürdük. Buna ‘enflasyon-devalüasyon kısır döngüsü' diyoruz ve Türkiye buraya gidiyor…

Toplumun yüzde 60'ı sabit gelirli, yani maaşla yaşıyor veya emekli ise enflasyon harcanabilir gelirin aşınması demektir. Yani enflasyon % 20 ve maaşım artmıyorsa, maaşımın satın alma gücü her sene % 20 azalıyor demektir. Türkiye bu kısır döngüye girdi. Enflasyonun fakirleştirici, yoksulluğu artırıcı bir yönü var. Metropol'ün son anketine göre toplumun üçte biri geliri ile asgari ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Sosyal patlamalar yaşayabiliriz"