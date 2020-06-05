Ekaterina Dorozhko: Ölüm tehditleri aldım, çünkü siyah bir adamla evliydim

Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano'nun model eşi Ekaterina Dorozhko, 'siyah bir adamla evlendiği' için ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

ABD'nin siyahi vatandaşı George Floyd'un ırkçı bir polis tarafından katledilmesinin yankıları tüm dünyayı etkisi altına alırken, Luiz Adriano'nun sevgilisi Ekaterina Dorozhko'dan çarpıcı bir iddia geldi.



İki yıl boyunca Spartak Moskova forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Luiz Adriano ile birlikte olan Ekaterina Dorozhko, yıldız futbolcunun geçen yaz Palmeiras'a transfer olmasının ardından sonra tehdit mesajları aldığını açıkladı.

"Şanslıyım çünkü çelik gibi sinirlerim var"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü model, "Başlangıçta Brezilya'da maça gittiğimde insanlar bana bakarak 'Bakın, Rus geliyor, hahaha' diye bağırma cesaretine sahiplerdi. Her gün, benim ve ailemin ölmesini istediklerini söyleyen mesajlar attılar. Çünkü siyah bir adamla evliydim" ifadelerini kullandı.



"Şanslıyım çünkü çelik gibi sinirlerim var ve bu mesajları dikkate almayı bıraktım" diyen Dorozhko, George Floyd'un ölümünden sonra sokaklardaki binlerce protestocuya duyduğu sempatiyi de dile getirdi.

Dorozhko, "Dünyada olanlar yüzünden kalbim acıyor" diyerek yaşananlara karşı tepkisini belirtirken, "Eğitimim ve dünyaya bakış açım için aileme teşekkür ediyorum. İnsanları hiçbir zaman ten rengine, saç rengine veya durumuna göre ayırmadım. Benim için hepimiz aynıyız" şeklinde konuştu.