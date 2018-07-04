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(ek görüntülerle) İNATÇI SÜRÜCÜLER GİŞEDE SIKIŞTI

  Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Bahçeşehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı

04 Temmuz 2018 19:16

 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
Bahçeşehir\'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı. Trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. 
Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada 2 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Araçlardan görüntü
-Gişeler
-Boş yoldan görüntü

CEP TELEFONU
-Gişelerden görüntü
-Sıkışan araçlar
-Detaylar

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