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(ek fotoğraflar) İsrail konserini iptal eden Shakira İstanbul'a geliyor

İSTANBUL, (DHA)- 9 Temmuz’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de vereceği konseri İsrail’in Gazze’de işlediği katliama tepki olarak iptal eden Shakira, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacak

31 Mayıs 2018 19:39

İSTANBUL, (DHA)- 9 Temmuz’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’de vereceği konseri İsrail’in Gazze’de işlediği katliama tepki olarak iptal eden Shakira, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul\'da sahne alacak.

3 Haziran’da başlayacak dünya turnesi \"El Dorado\" kapsamında 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul\'a gelecek olan sanatçı, 40 bin kişi kapasiteli Vodafone Park\'ta sevenleriyle buluşacak. \"Waka Waka\", \"Whenever Wherever”, “Loca” gibi hitleri ile hala müzik listelerinde yer bulan Kolombiya’lı dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul’daki İlk konserini 2007 yılında vermişti.

Mayıs 2017’de çıkardığı 11\'inci albümü “El Dorado” ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu. 104 milyondan fazla hayranı ile Facebook’ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz’daki İstanbul konseri için, “İstanbul\'da yeniden sahnede olmak için, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. El Dorado\'ya giden yol şimdi başlıyor ” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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