Eğitimde Covid-19 endişesi artıyor

Türkiye'de vaka sayılarındaki tırmanış, yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin endişeleri de artırdı. Eğitimciler ve sağlıkçılar hükümete 12 yaş üstü tüm çocukların aşılama programına alınması çağrısı yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime başlayacağız" dese de, Covid-19 vakalarındaki artış okulların gerçekten açılıp açılamayacağı ve gerekli tüm önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

"Hiçbir somut önlem alınmadan okulları açma planı devreye sokuluyor" endişesi taşıyan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), okulların mutlaka somut bir eylem planı hazırlandıktan sonra açılması gerektiğini savunuyor. TTB ile Eğitim-Sen ayrıca, hükümetin 18 yaş ve üstündeki herkesi kapsayan aşılama programına 16 ya da 12 yaş üstü tüm çocukların dahil edilmesi için yeni değerlendirme yapması gerektiği çağrısı yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgın koşullarında okulların nasıl açık tutulacağı ve yüz yüze eğitimin nasıl yürütüleceği konusunda hiçbir somut eylem planı ortaya koymadığından yakınan TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu, "Bu plansızlığın bedelini yine öğrencilerimiz, yine veliler, yine toplum ödeyecek" uyarısıyla başta aşılama programı olmak üzere tüm salgın önlemlerinin yenilenmesini istedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı; ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda DW Türkçe'nin sorularını yanıtlarken, "Hiçbir önlem almadan açacaklar, sonra salgında yeni bir zirve göreceğiz. Yine kapatacaklar. Bu; açma-kapama hali halkta salgına karşı duyarsızlaşma ve önlemleri ciddiye almama durumunu yarattı. Bir kuşağa hem ruhen hem bedenen zarar veren bu açma-kapama halinden çıkılmalı, somut eylem planı devreye sokulmalı" mesajı veriyor.

TTB'nin somut önerileri

Fincancı; TTB'nin somut eylem planının ana hatlarını şöyle özetliyor:

- Sınıf mevcutları mutlaka sınırlandırılmalı, kalabalık sınıflarda eğitim yapılmaması için gereken tedbirler alınmalı.

- Okulların havalandırılması sağlanmalı.

- Aşılama programına 12 yaş üstünün dahil edilmesine dönük değerlendirmeler gecikmeksizin başlatılmalı.

- Öğretmenlerin tamamının aşılandığından emin olunmalı.

OECD ülkeleri içinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya'dan sonra okullarını en çok kapatan ülkelerin başında gelen Türkiye'de, okullar son üç dönemdir kapalı, ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yapılıyor.

Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere toplumun genelinde yaşanan "Okullar açıldı mı, kapandı mı" belirsizliğinin iktidarın bir tercihi olduğunu belirten Fincancı, "Bilim insanları dinlenmiyor. Artışlara rağmen gerekli önlemler alınmıyor. Salgının tepe noktalarında bir kapanma tercihi devreye sokuluyor. Toplum sağlığı ile oynanıyor. Okulları açalım, yüz yüze eğitim başlasın ama iktidar, bilim insanlarının uyarılarının ciddiye alındığı bir salgın yönetimini devreye sokmalı" uyarısında bulunuyor.