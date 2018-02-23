Eğitim ve teknoloji ETZ18'de konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)-EĞİTİM Teknolojileri Zirvesi (ETZ18) 3 Mart 2018`de eğitim ve teknolojinin tüm paydaşlarını 5’inci kez bir araya getirecek.

ETZ18, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Katılımcıların yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar edilmesi ve bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemelerini hedefleyen zirvede, eğitim, iş ve medya dünyası bir araya gelecek. Radisson Blu Hotel Şişli\'de düzenlenecek olan ETZ18’in açılışında \'America’s Got Talent\' yarışmasının finalisti dünyaca ünlü Light Balance grubu, LED ışıklarla dans gösterisi ile sahne alacak. 88 konuşmacnın yer alacağı zirvede 34 atölye ve 7 panel gerçekleştirilecek.

BEYİN, ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ KONUŞULACAK

Paneller arasında eğitim ve medya dünyasının yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı Deniz Bayramoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Ümit Sanlav, Ece Karaboncuk, Uğur Gazenker ve Dr. Timur Yılmaz’ın yer alacağı \'Medya ve Eğitim Teknolojileri\' paneli dikkat çekiyor. Panelde beyin, öğrenme ve teknoloji ilişkisinin, eğitimin geleceğini nasıl etkileyeceği konuşulacak.

“TEKNOLOJİYİ DOĞRU KONUMLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, ETZ18\'in eğitim dünyası açısından önemini şu sözlerle anlattı:

\"Eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmek, eğitim gündemine evrensel değerleri önceler biçimde yön verebilmek açısından bu zirve çok önemli. Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak çabasında olan eğitim paydaşları, ETZ18’de fikirlerini buluşturacak, paylaşacak ve tartışacak.”

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