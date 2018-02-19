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Spor

Ege futbolu Altın Kafa Murat'a ağlıyor

İZMİR, (DHA) İZMİR ve Ege futbolu, "Altın Kafa" lakaplı eski futbolcu Murat Erbaşlar'ın (69) vefatıyla sarsıldı

19 Şubat 2018 17:16

İZMİR, (DHA)

İZMİR ve Ege futbolu, \"Altın Kafa\" lakaplı eski futbolcu Murat Erbaşlar\'ın (69) vefatıyla sarsıldı. 1970\'li yıllarda dönemin ünlü futbolcuları Mustafa Denizli, Fatih Terim, Cemil Turan gibi isimlerle birlikte forma giyen Erbaşlar, İzmir\'in Dikili ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Eski futbolcuya yemek getiren komşuların, kapının açılmaması üzerine polise haber vererek çilingir eşliğinde kapıyı açtırdıkları öğrenildi. KOAH hastası olan Erbaşlar\'ın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldığı öğrenildi. 
Nazilli Belediyespor\'da da 1971-72 ve 1973 yıllarında forma giyen Murat Erbaşlar, ardından Altay\'a, oradan da Karşıyaka\'ya transfer olmuştu. Altay\'da Mustafa Denizli\'yle birlikte forma giyen Erbaşlar, 1980 yılında Fuar Şehirleri Kupası\'nda Alman ekibi Carl Zeiss Jena takımına 3 gol atarak maçın yıldızı olmuştu. 1980-81 sezonunda 80 bir kişinin izlediği Karşıyaka-Göztepe derbisinde sahaya yeşil-kırmızılıların kaptanı olarak çıkan Erbaşlar, Manisa\'da toprağa verilecek.

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