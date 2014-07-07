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Dünya
Deutsche Welle

Eduard Şevardnadze öldü

Dağılan Sovyetler Birliği'nin dışişleri bakanı ve Gürcistan'ın eski devlet başkanı Eduard Şevardnadze'nin öldüğü bildirildi.

07 Temmuz 2014 15:58


Eduard Şevardnadze'nın asistanı Marina Davitaşvili, uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan eski devlet başkanının 86 yaşında başkent Tiflis'te hayata veda ettiğini açıkladı.

1992 - 2003 yılları arasında Gürcistan'ın devlet başkanlığını yapan Şevardnadze, 2003 yılında Güller Devrimi sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Dönemin hükümetinin yolsuzluk olaylarına karıştığı iddiasıyla ülkede geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

İki Almanya'nın birleşmesi döneminde önemli rol oynayan Şevardnadze, 1985 - 1991 yılları arasında da dağılan Sovyetler Birliği'nin dışişleri bakanlığını yaptı.

25 Ocak 1928 tarihinde Gürcistan'ın Mamati kentinde dünyaya gelen Şevardnadze, siyasi kariyerine ise 1948 yılında Stalin döneminde Komünist Partisi'nde başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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