Edirne Valiliği: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Edirne Valiliği, donarak hayatını kaybeden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" denildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde soğuktan donarak ölen göçmenler bulunmuştu. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, göçmenlerin cansız bedenlerine ulaşmıştı. Türkiye, göçmenleri geri ittiği gerekçesiyle Yunanistan'ı suçluyor. Yunanistan ise bu suçlamayı reddediyor.

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