Edirne'de balıkçı oltasına köpekbalığı takıldı

Edirne Keşan'da bir balıkçının oltasına 70 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında köpekbalığı takıldı.

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı’nda balık avlayan Savaş Başar İçten'in oltasına camgöz köpekbalığı takıldı. Köpekbalığını kıyıya çıkaran balıkçı İçten, ardından balığı iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. 70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.

Köpekbalığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, “Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm. Büyük bir heyecanla oltayı sarmaya başladım. Balık suyun üstüne çıkınca köpekbalığı olduğunu görünce şok oldum. Kıyıya çıkardım zarar vermeden denize bıraktım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.