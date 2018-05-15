Edirne Belediyesi: 500 köpeğin öldürüldüğü iddiası asılsız

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, eski çöplükte ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolduğu ve bu köpeklerin belediye tarafından öldürülüp, gömüldüğü yönündeki iddiaların asılsız çıktığını belirterek, iddiaları ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Edirne\'de Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO), eski çöplükte yaşayan yaklaşık 500 köpeğin geçen 2-3 Şubat tarihlerinde ortadan kaybolduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunup, valilik ve emniyete başvurarak konunun araştırılmasını istedi. İddialarından ardından hayvanseverler köy köy gezerek, kayıp olduğu iddia edilen köpekleri aradı ancak izlerine rastlayamadı.

Edirne Valiliği İl İdare Müdürlüğü\'ne bağlı Orman Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Katık ve Atık Birimi, İl Jandarma Komutanlığı, Gıda, Tarım, Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Edirne Savcılığı\'na yapılan yazılı başvuru sonrası kurulan heyet ile eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen ve hayvanseverlerin gösterdiği yerlerde öldürülüp gömüldüğü öne sürülen köpeklerle ilgili kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmalarında köpeklere dair hiçbir iz bulunamadı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kayıp 500 köpek iddialarının asılsız çıktığını belirterek Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı\'nda basın açıklaması yaptı. Edirne Belediyesi\'nin hayvanlara saygılı bir belediye olduğunu ifade eden Tanrıkulu, \"Edirne Belediyesi olarak hayvanların yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bir grup hayvansever arkadaşımız, eski çöplükteki köpeklerimizi; hayvanlarımızı itlaf edip; çöplüğe gömdüğümüzle ilgili iddialarda bulundu. Orada bir kazı yapıldı ve hayvanseverlerin istediği yerlerin kazısı yapıldı. Bu süreçte belediyeyi devre dışı bıraktık. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye; bu iş valiliğe intikal etmişti. Komisyona üye de istendi bizden, biz valiliğe üye bile göndermedik. Hayvansever dostlar; kendilerinden başka kimsenin hayvanları sevemeyeceğine inanıyorlar. Bu inanılmaz bir ruh hali. İnsanların birçoğu en az onlar kadar hayvanları seviyor ve hayvanlarla ilgileniyor. Ama bu dostlarımız özellikle sosyal medyayı kullanarak, manipüle ederek bizim gibi hayvan haklarına saygılı belediyeye saldırmakta ve işlerini yapamaz hale getirmektedir. Bundan önce de çok farklı suçlamalar oldu\" dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan saldırı niteliğindeki yorumları bir klasörde bir araya getirdiklerini belirten Tanrıkulu, \"Ağza alınmayacak yorumlar yapılmış. Bu tür duygu ve düşünceler hayvanlara ne gibi fayda sağlayabilir. Bütün çalışanlarımın ruh sağlığı bozuldu. Okulda çocuklarına \'Senin babam 500 köpeği öldürmüş\' yorumları yapıldı arkadaşları tarafından. Çocuk eve ağlayarak gelmiş, \'Baba sen 500 köpeği mi öldürdün\' diye. Kanıtlamadan, bilgi sahibi olmadan lütfen bu tür yorumlarda bulunmayın. Burası Trakya\'nın en iyi barınağı; gelin görün, inceleyin. Mersin\'den, Edirne\'yi görmeden yorum yapıyorlar. Çok net sesleniyorum; küfür ettikleri, hakaret ettikleri sürece onları dikkate almıyoruz. Biz konuşarak sorunlara çözüm buluyoruz. Hayvanları onlardan daha çok seviyorum. Çünkü ben onlar için uğraşıyorum. Çünkü ben belediyenin kısıtlı olan imkanlarını seferber ediyorum. 64 yıldır o eski çöplük oradaydı. O eski çöplüğü kapatıp, düzenli depolamaya geçtiğimiz zaman oradaki köpeklerin farkına vardılar. Orası kapatılmadan önce orada besleme alanları yaptık. 5-6 aydır ben her gün onları besliyorum. Sayıda azalma oldu evet azalma oldu ama 300-500 değil. Mahallelerde şu an şikayet geliyor, burada köpek fazla, çocuğumu ısırdı diye\" dedi.

Edirne\'ye çok büyük zarar verildiğini belirten Tanrıkulu, \"Böyle bir şey mümkün mü? Edirne\'nin, Edirnelilerin adını lekelediler ve devam ediyorlar. Çok büyük özür dilemeleri gerekiyor. Kazıda hiçbir şey çıkmadıktan sonra gelip özgür dilemelerini bekledim. Edirnelilerden özür dilemeliler. Edirnelilerin yaşam biçimini, hayvanseverliğini zaafa uğrattılar. Haklarında suç duyurusunda bulunacağım. Çalışanlarımın sinir sistemi bozuldu, dengeleri bozuldu. \'Bir insana çocuğun ölsün\' denir mi? Hayvanseverlere rica ediyorum. Bizim derdimiz hayvanlar, egolarımız değil, medyada gözükmek değil\" dedi.



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