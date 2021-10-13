Eddie Newton: Trabzonspor'da yoktan bir şeyler inşa etmemiz bekleniyordu

Eddie Newton, Türkiye kariyeri ile ilgili deneyimlerinden bahsederken, bordo-mavili kulüpteki teknik direktörlük günleri için "Trabzonspor'da yoktan bir şeyler inşa etmemiz bekleniyordu" ifadelerini kullandı.

Eddie Newton, Trabzonspor kariyerinde yaşadığı zorluğu anlatırken Türkiye'de futbola duygusal yaklaşıldığından bahsetti.

Hüseyin Çimşir'in ayrılığının ardından 2019/2020 sezonunda Trabzonspor'un başına geçen Eddie Newton, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra faturanın kesildiği taraf olmuştu.

2020/21 sezonunda bordo-mavili kulübün başında çıktığı 7 maçın ardından takımdan gönderilen 49 yaşındaki menajer şu anda herhangi bir kulübü çalıştırmıyor.

"Türkiye'de futbola çok duygusal bakıyorlar"

Goal'den Nizaar Kinsella'ya konuşan eski Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Türkiye kariyeri ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Açıkcası Trabzonspor'da çalışma fırsatı geldiğinde biraz tereddüt ettim. Çok sevdikleri bir Türk antrenörleri vardı ama Türk olmayan oyuncularla benim ilgilenmemi istiyorlardı. Sonunda Chelsea'den görüşmek için izin istedim. Oraya gittiğimde ise her şey harikaydı. Lig için mücadele ediyorduk ve yaklaşmıştık da. Sonlara doğru birkaç beraberlik aldık. Türkiye'de futbola çok duygusal bakıyorlar. Evet futbol her yerde duygusal ama Türkiye inanılmaz derecede duygusal."

Teknik direktörlüğe getiriliş macerasından bahseden Newton, "İki maç kala başkan teknik direktörü görevden aldı! Dürüst olmak gerekirse şaşkına döndüm. Bana göre buna gerek yoktu. Olan oldu ve başkan beni arayıp teknik direktörün yerine alındığımı ve yarın göreve başlayacağımı söyledi. Ama son iki maçın ikisini de kazanmalısın. Neyse ki ikinci maçı kazandık ve ikinci sırada bitirdik. Son derece keyif aldım. Başkan daha sonra beni teknik direktör olarak atadı. Ne yazık ki o zamanlar çalıştığım takım bozulmuştu. Beş altı üst düzey oyuncumuzu kaybettik. Başkanın transferler üzerinde gerçek bir kontrolü yoktu ve bu konuda yeterince iyi olunmadığını düşündüm" dedi.

"Yedinci haftada beni kovdular"

Yoktan bir şeyler inşa etmesinin beklendiğini belirten Newton, "Gelen oyuncularla elimden gelenin en iyisini yaptım ve bazı genç isimleri geliştirmeye çalıştım ancak çok zordu ve yedinci haftada beni kovdular. Ne yazık ki başladığımız şeyi ilerletemedik. Yine yoktan bir şeyler inşa etmemiz bekleniyordu. Yönetmek zor bir işti ama öğreniyorsunuz. Bu, piyasayı ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmem için bir yoldu. Bir dahaki sefere daha iyi olacağım" diye konuştu.

Eddie Newton'ın Trabzonspor hikâyesi

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu devralan Eddie Newton, 2019/20 sezonunda takımın başında iki maça çıktı.

Son iki maçının birinden galibiyet ve diğerinden mağlubiyet alan Trabzonspor bu sezonu ikinci sırada tamamladı.

Eddie Newton, 2020/21 sezonunda ise bordo-mavili ekip ile 7 maçta görev aldı. Trabzonspor, Süper Lig'deki bu 7 maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. (Goal Türkiye)